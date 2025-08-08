    
08.08.2025  17:31   Дмитро Колонєй

Харківські лікарі провели огляд у гуртожитку, де проживають переселенці (фото)

Харківські медики допомогли десяткам біженців.

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці Міської поліклініки №6 виїхали для медичного огляду до одного з гуртожитків, де проживають внутрішньо переміщені особи. Лікарі оглянули 53 ВПО:
  • виміряли тиск,
  • визначили рівень сатурації кисню,
  • зробили щеплення тощо.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває розробка проєктів із відновлення житлового фонду.

 
Тэги:  допомога, впо, харків
