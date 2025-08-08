08.08.2025 17:31 Дмитро Колонєй

Харківські лікарі провели огляд у гуртожитку, де проживають переселенці (фото)

Харківські медики допомогли десяткам біженців.

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці Міської поліклініки №6 виїхали для медичного огляду до одного з гуртожитків, де проживають внутрішньо переміщені особи. Лікарі оглянули 53 ВПО:

виміряли тиск,

визначили рівень сатурації кисню,

зробили щеплення тощо.

