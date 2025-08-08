08.08.2025 17:00 Дмитро Колонєй

Ви працюєте в надскладних умовах, аби командування та бійці були єдиним цілим - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав містян з Днем військ зв’язку Збройних Сил України.



Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем військ зв’язку Збройних Сил України передає РЕДПОСТ.

«Військові зв’язківці - це ті, хто щодня забезпечує міцний комунікаційний фундамент нашої армії, щоб кожне слово, повідомлення та наказ були доставлені адресату вчасно. Від вашої, здавалося б, непомітної роботи залежить координація дій на полі бою, а від цього - і життя людей. Ви працюєте в надскладних умовах, аби командування та бійці були єдиним цілим.

Дякую за професіоналізм і роботу, без якої неможлива жодна успішна військова операція! Бажаю міцного здоров’я, незламного духу та надійного зв’язку!».