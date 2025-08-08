08.08.2025 16:30

На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено ворожого навідника

Агент росіян хотів «засвітити» танкові колони ЗСУ поблизу лінії фронту на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засуджений – 46-річний мешканець харківського передмістя, ідеологічний прихильник росіян, який на початку повномасштабного вторгнення переїхав до Полтавщини,

ініціативно намагався вийти на спецслужби РФ

публікував у прокремлівських Телеграм-каналах власні дописи, в яких вихваляв російськог диктатора та героїзував російські війська.

пішов на негласну співпрацю для виконання низки розвідувальних завдань.

намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки.

створював у популярних месенджерах дописи, де називав своє проживання у незалежній Україні «окупацією»

чекав на так зване «звільнення» рашистами підконтрольної українському уряду території.

стежив за передислокацією Сил оборони у напрямку передової. В зоні особливої уваги зловмисника були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість.

Росіяни планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку.

Втім, співробітники СБУ зірвали ворожі плани і у березні 2024 року року затримали російського інформатора на спробі передачі розвідданих.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територію України);

ч. 2 та 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).

За сукупністю злочинів його засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram