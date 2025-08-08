    
08.08.2025  16:30   

На Харківщині за матеріалами СБУ засуджено ворожого навідника

Агент росіян хотів «засвітити» танкові колони ЗСУ поблизу лінії фронту на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, засуджений – 46-річний мешканець харківського передмістя, ідеологічний прихильник росіян, який на початку повномасштабного вторгнення переїхав до Полтавщини,
  • ініціативно намагався вийти на спецслужби РФ  
  • публікував у прокремлівських Телеграм-каналах власні дописи, в яких вихваляв російськог диктатора та героїзував російські війська.
  • пішов на негласну співпрацю для виконання низки розвідувальних завдань.
  • намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки.
  • створював у популярних месенджерах дописи, де називав своє проживання у незалежній Україні «окупацією»
  • чекав на так зване «звільнення» рашистами підконтрольної українському уряду території.
  • стежив за передислокацією Сил оборони у напрямку передової. В зоні особливої уваги зловмисника були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість.
Росіяни планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку.
 
Втім, співробітники СБУ зірвали ворожі плани і у березні 2024 року року затримали російського інформатора на спробі передачі розвідданих.
 
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територію України);
  • ч. 2 та 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).
 
За сукупністю злочинів його засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що встановлено ще одного співучасника вбивства Володимира Вакуленка та інших злочинів на Харківщині.
 
