08.08.2025 10:06 Рита Парфенова

На Харківщині викрили масштабну схему вирубки лісу – збитки сягають 12 мільйонів гривень

У Дергачівському лісництві діяла організована група, до якої входили двоє посадовців. Вони сприяли незаконній порубці понад тисячі дерев. Усім фігурантам справи повідомлено про підозру.

На території Дергачівського лісництва, що належить ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція» й підпорядковується Держлісагентству, викрили злочинну схему масштабної незаконної вирубки лісу. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, організатори обирали малолюдні ділянки лісу, де двоє цивільних осіб без дозвільних документів спилювали дерева, вантажили деревину й вивозили її на продаж.

Ключову роль у схемі відігравали двоє працівників лісництва. Вони не лише знали про незаконну діяльність, а й прикривали її, забезпечуючи безперешкодний вивіз деревини. Прибуток учасники ділили між собою.

Загалом було знищено понад 1000 дерев, що спричинило державі збитки майже на 12 мільйонів гривень.

Усім чотирьом фігурантам вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України – незаконна порубка дерев, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки. Двом посадовцям інкримінують також перевищення службових повноважень із тяжкими наслідками (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України).

Досудове розслідування веде другий слідчий відділ Теруправління ДБР у м. Полтаві (з дислокацією в Харкові), оперативний супровід забезпечує УСБУ в Харківській області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про маштабні спецоперації та десятки шахрайств й розкрадання коштів на Харківщині.