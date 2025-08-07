07.08.2025 17:55 Дмитро Колонєй
На Харківщині викрито корупційні схеми та афери на сотні мільйонів гривень
Парвоохоронці розповіли про маштабні спецоперації та десятки шахрайств й розкрадання коштів на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські правоохоронці провели масштабні спецоперації на Харківщині, під час яких 46 особам було оголошено підозру. Збитки сягають 233 млн грн
Фортифікація
-
Директор товариства заволодів понад 13,5 млн грн, поставивши неякісний пісок для укріплень.
-
3,1 млн грн заволодіння під час реалізації проєктів захисних споруд — директору трьох підприємств оголошено підозру.
-
Понад 1,2 млн грн — на виробництві та постачанні габіонів — підозра начальнику відділу приватного підприємства.
-
Більше 400 тис. грн — на фіктивному будівництві під’їзду до стратегічних об’єктів, яких насправді не існувало — підозру отримав директор ТОВ.
Програма єВідновлення
-
Понад 4,6 млн грн — двоє посадовців Куп’янської міської ради погоджували виплати без перевірки реальних пошкоджень.
-
1,6 млн грн — надмірно виплачено через дії особи, яка здійснювала технагляд на Північній Салтівці у Харкові. Їй повідомлено про підозру.
-
160 тис. грн — ремонт амбулаторії існував лише в актах. Повідомлено про підозру особі, яка здійснювала технічний нагляд.
Освіта
-
2,8 млн грн — фіктивні проєкти для облаштування бомбосховищ у школах. Підозрюється директор ТОВ.
-
2,5 млн грн — завищення цін на модульні котельні для шкіл — підозри двом керівникам ТОВ та двом посадовцям сільради.
-
Понад 350 тис. грн — недбалість директора підприємства при ремонті музичної школи в прифронтовому місті, яка залишилась без ремонту.
-
Майже 1,5 млн грн — неякісний ремонт укриттів у дитячому палаці спорту — підозру вручили керівнику установи, який є присяжним суду м. Харкова.
Медицина
-
2 млн грн — керівник санаторію задокументував «лікування» військових, яке насправді не проводилось.
-
1 млн грн — зарплати нараховувалися «мертвим душам» у лікарнях — підозра головному лікарю та старшій медсестрі.
-
100 тис. грн — майже половину коштів на ремонт госпіталю вкрадено. Підозри вручено трьом співробітникам госпіталя, директору ТОВ та їхньому посереднику.
Податки
-
Директор приватного сільськогосподарського підприємства уникнув сплати податків на суму майже 75 млн гривень. Йому повідомлено про підозру.
Екологія та ліси
-
Двом посадовцям Дергачівського лісництва та двом цивільним особам повідомлено про підозру за незаконну вирубку дерев на 12 млн грн.
-
Понад 1,3 млн грн — збитки від незаконного вивозу та скидання відходів — підозри вручено директору КП і двом його підлеглим.
Недостовірне декларування
-
Двоє депутатів селищних рад не внесли до декларацій дані на понад 11 млн грн.
Зловживання із землею
-
Земельні ділянки, які мали належати громаді, незаконно перейшли у приватну власність. Збитки — майже 100 млн грн. Підозра адвокату, нотаріусу.
Державна зрада і колабораціонізм
-
Торгівля пальним для окупантів, телеграм-агітатори, координатори ударів ворога – затримано та вручено підозри за державну зраду та колабораціонізм чотирьом особам, у тому числі депутатці Куп’янської міської ради.
Інше
-
230 тис. грн — привласнення під час постачання ковдр до пунктів обігріву. Підозру отримав директор ТОВ.
-
166 тис. грн — підозра директорці КП, яка видала собі незаконну премію за «ефективну роботу»
-
начальник загону приписував собі та колезі фіктивні виїзди на «розмінування» — отримали 400 тисяч грн «бойових».
В залежності від скоєного фігурантам повідомлено про підозру за ст. ст. 190, 191, 212, 246, 364, 366, 366-2, 367, 111, 111-1, 114-1, 436-2 КК України.
Прокурори готують клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж червня на блокпостах навколо Харкова правоохоронці зафіксували 40 спроб незаконного перевезення вибухівки, зброї та наркотиків. Найбільші затримання здійснили кінологи 5-ої Слобожанської бригади Нацгвардії України «Скіф».
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0