07.08.2025 18:38

У Харкові продовжили показ виставки "Реверберація" (фото)

В Художній галереї ім. Генріха Семирадського продовжили показ виставки «Реверберація» Саші Гладкого.



Фото: Василь Голосний /



Кожного дня з 16.00 до 18.00 відвідувачі можуть зустрітись з автором, послухати шедеври музики в звучанні його унікальної акустичної системи, насолодитись квітучим життєстверджуючими вібраціями кольорів та звуків садом рупорів, живописом реверберації. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Кожного дня з 16.00 до 18.00 відвідувачі можуть зустрітись з автором, послухати шедеври музики в звучанні його унікальної акустичної системи, насолодитись квітучим життєстверджуючими вібраціями кольорів та звуків садом рупорів, живописом реверберації.

Періодично у виставковому просторі відбуваються музичні зустрічі, концерти.

Зокрема, 8 серпня о 17.00 відбудеться концерт-маніфест екстремальної музики та екстремального звучання панк-гурту Nameless\skramz у колаборації з аудіо-емоційною акустичною системою Саші Гладкого.

Виставка триватиме до 16 серпня 2025 року за адресою: майдан Свободи, 6, північний корпус університету, художня галерея імені Генріха Семирадського (вхід з боку Держпрому).

Розклад роботи експозиції: вівторок — субота з 12:00 до 18:00. Вхід вільний.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея