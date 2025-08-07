07.08.2025 18:38
У Харкові продовжили показ виставки "Реверберація" (фото)
В Художній галереї ім. Генріха Семирадського продовжили показ виставки «Реверберація» Саші Гладкого.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Кожного дня з 16.00 до 18.00 відвідувачі можуть зустрітись з автором, послухати шедеври музики в звучанні його унікальної акустичної системи, насолодитись квітучим життєстверджуючими вібраціями кольорів та звуків садом рупорів, живописом реверберації.
Періодично у виставковому просторі відбуваються музичні зустрічі, концерти.
Зокрема, 8 серпня о 17.00 відбудеться концерт-маніфест екстремальної музики та екстремального звучання панк-гурту Nameless\skramz у колаборації з аудіо-емоційною акустичною системою Саші Гладкого.
Виставка триватиме до 16 серпня 2025 року за адресою: майдан Свободи, 6, північний корпус університету, художня галерея імені Генріха Семирадського (вхід з боку Держпрому).
Розклад роботи експозиції: вівторок — субота з 12:00 до 18:00. Вхід вільний.
