    
Главная Фото Виставки, ярмарки У Харкові продовжили показ виставки "Реверберація" (фото)
07.08.2025  18:38   

У Харкові продовжили показ виставки "Реверберація" (фото)

В Художній галереї ім. Генріха Семирадського продовжили показ виставки «Реверберація» Саші Гладкого.

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Кожного дня з 16.00 до 18.00 відвідувачі можуть зустрітись з автором, послухати шедеври музики в звучанні його унікальної акустичної системи, насолодитись квітучим життєстверджуючими вібраціями кольорів та звуків садом рупорів, живописом реверберації.
 
Періодично у виставковому просторі відбуваються музичні зустрічі, концерти.
 
Зокрема, 8 серпня о 17.00  відбудеться концерт-маніфест екстремальної музики та екстремального звучання панк-гурту Nameless\skramz у колаборації з аудіо-емоційною акустичною системою Саші Гладкого.
 
Виставка триватиме до 16 серпня 2025 року за адресою: майдан Свободи, 6, північний корпус університету, художня галерея імені Генріха Семирадського (вхід з боку Держпрому).
 
Розклад роботи експозиції: вівторок — субота з 12:00 до 18:00. Вхід вільний.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  виставка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.08 Виставки, ярмарки Фотовиставка "...І буде світло" відкрилась у Харкові   31.07 Культура та туризм У Харкові відкриють фотовиставку Василя Голосного про життя міста під час блекаутів 18.07 Виставки, ярмарки У Харкові відкривається художня виставка "Зцілення душі" (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 