    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У центрі Харкова перехожий випадково знайшов зниклу дитину
07.08.2025  19:09   Дмитро Колонєй

У центрі Харкова перехожий випадково знайшов зниклу дитину

Де саме та як це сталося розповіли поліцейські Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вдень 7 серпня 2025 року до хакрівських поліцейських за допомгою звернулася схвильована жінка, у якої  в центрі міста втекла її 11-річна донька і вона не могла її розшукати. Розпочалися пошуки дитини, а інформацію з орієнтуванням на дівчинку було передано всім нарядам поліції.
 
За кілька годин ндо правоохоронців зателефонував чоловік, який помітив на майдані дівчинку без супроводу дорослих. Вона не могла чітко відповісти на запитання, тому перехожий викликав поліцейських. З’ясувалося, що це саме та дитина, яку розшукували правоохоронці Харкова. Дівчину передали матері.
Поліцейські закликають громадян, не бути байдужми до інших. Якщо ви помітили дитину, яка виглядає розгубленою або перебуває без супроводу дорослих, не зволікайте - зверніться до поліції. Ваш вчасний крок допомоги може врятувати чиєсь життя.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про пошуки у Харкові зниклої дитини з рожевим волоссям та у красних кедах.
 
Тэги:  допомога, зникла дитина, харків, пошук
