07.08.2025  19:39   Дмитро Колонєй

Ремонтники підготували до зими більше 6 тисяч будинків Харкова

Як триває підготовка внутрішньобудинкових електромереж до опалювального сезону та які ще роботи виконали монтери розповіли у КСП «Харківміськліфт».

Підготували до зими більше 6 тисяч будинків міста ремонтники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприємства  
 
  • підготували до зими мережі в понад 6,3 тис. будинків, що становить майже 82% від запланованого обсягу.
  • виконали більше 1,2 тис. заявок,
  • запустили після ремонту 15 ліфтів
  • відреагували на 121 випадок застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла. 
 
Роботи проводилися на пр. Перемоги, пр. Петра Григоренка, вул. Гвардійців-Широнінців та ін.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники інтенсивно ремонтують харківські теплотраси на десятках ділянок.
 
