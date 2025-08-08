У Харкові чоловік переплутав шланги — вода потрапила в газопровід

У Київському районі через самовільне підключення газової колонки мешканцем п’ятиповерхівки стався аварійний інцидент — вода залляла газову систему. Фахівці усунули наслідки, порушника відключено.
У Київському районі Харкова сталася аварійна ситуація в газовій системі. До газопроводу потрапила вода — причиною стало самовільне втручання мешканця багатоповерхівки в систему газопостачання. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську філію «Газмережі».
Чоловік намагався самостійно підключити газову колонку, переплутав шланги й випадково залив водою внутрішню газову мережу під’їзду. Це призвело до аварійної ситуації, припинення газопостачання та додаткових витрат на ліквідацію наслідків.
Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» оперативно провели необхідні роботи, щоб усунути воду з системи та відновити подачу газу. Самовільного порушника відключили від газопостачання — він має компенсувати всі витрати, пов’язані з аварією.
У компанії наголошують: це вже не перший подібний випадок у Харкові цього року. Кожного разу наслідки однакові — загроза для мешканців і непередбачувані витрати.
