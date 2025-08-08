08.08.2025 11:03 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 14

Богодухів – 11

Коломак – 13

Великий Бурлук – 10

Печеніги – 11

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 10

Берестин – 11

Лозова – 10

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

