08.08.2025  19:35   Дмитро Колонєй

У селищі Харківщини перейменували вулицю на честь героя

Поліцейський Сергій Філоненко героїчно зупинив ворожу колону на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у селищі Золочів Харківської області вулицю перейменували на честь поліцейського Сергія Філоненка, який героїчно зупинив ворожу колону
 
Герой народився у Золочеві, тут виріс. На початку повномасштабної війни він залишився на місці та одразу долучився до оборони рідного краю. У березні 2022 року разом із бійцями 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» ніс службу поблизу кордону, патрулював мобільними нарядами, спостерігав за рухом ворожих сил.
 
7 березня 2022 року, під час бойового чергування, Сергій разом з побратимами виявив колону російської техніки, що прямувала в напрямку Золочева. У складі ворога були танки, МТ-ЛБ і близько 50 піхотинців. Поліцейські разом із військовими вступили у стрілецький бій, не давши противнику прорватися в населений пункт.
 
Під час евакуації пораненого командира роти 93-ї бригади Сергій Філоненко сам зазнав тяжкого поранення. Завдяки героїзму учасників бою колона ворога була знищена, а Золочів залишився під контролем України. Цей бій став вирішальним у боротьбі за селище.
 
Сергій переніс близько трьох десятків операцій, проходив тривале лікування та реабілітацію в Україні та за кордоном. Він до останнього мріяв повернутися на службу. Але 24 серпня 2023 року, у День Незалежності України, після чергової операції його серце зупинилося. Йому було 36 років.
«Сергій був мужнім, відданим своїй справі правоохоронцем, хорошим другом і надійним побратимом. Для нас велика честь, що тепер його ім’я житиме на цій вулиці, а пам’ять про нього - у наших серцях», - зазначив керівник місцевого підрозділу поліції Андрій Головленков.
 
Перейменування вулиці стало ще одним кроком у збереженні пам’яті про Героя, який віддав життя заради України. Це приклад відданості, сили духу та справжнього патріотизму для всіх поколінь.
 
