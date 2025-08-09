09.08.2025 11:47 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 9 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 9 серпня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів – 12

Богодухів – 10

Коломак – 11

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 10

Слобожанське – 10

Куп’янськ – 10

Берестин – 11

Лозова – 10

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

