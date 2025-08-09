09.08.2025 11:02 Рита Парфенова

У Чугуєві дві жінки отримали вибухові поранення, госпіталізовані з численними травмами

Російські війська вночі атакували Чугуїв ударними безпілотниками. Постраждали 43-річна жінка та 15-річна дівчина, обох госпіталізовано з пораненнями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Вночі російські військові здійснили масований обстріл міста Чугуїв Харківської області ударними дронами. Внаслідок атаки поранено двох мирних мешканок – 43-річну жінку та 15-річну дівчину. Обидві отримали вибухові поранення та численні ушкодження і були госпіталізовані до медичного закладу.

В результаті обстрілу пошкоджено квартири місцевих жителів, а на місці ударів виникла пожежа.

Рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

