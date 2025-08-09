У Чугуєві дві жінки отримали вибухові поранення, госпіталізовані з численними травмами

Російські війська вночі атакували Чугуїв ударними безпілотниками. Постраждали 43-річна жінка та 15-річна дівчина, обох госпіталізовано з пораненнями.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
Вночі російські військові здійснили масований обстріл міста Чугуїв Харківської області ударними дронами. Внаслідок атаки поранено двох мирних мешканок – 43-річну жінку та 15-річну дівчину. Обидві отримали вибухові поранення та численні ушкодження і були госпіталізовані до медичного закладу.
В результаті обстрілу пошкоджено квартири місцевих жителів, а на місці ударів виникла пожежа.
Рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі війська рф атакували населені пункти Харківської області ударними безпілотниками. Пошкоджено лікарні, школи, житлові будинки та зерносховище. Є поранені, серед них дитина.
