    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Нічна атака дронами по Балаклії – пошкоджені житлові будинки та приватні об’єкти (фото)
09.08.2025  10:27   Рита Парфенова

Нічна атака дронами по Балаклії – пошкоджені житлові будинки та приватні об’єкти (фото)

Вночі 9 серпня російські війська атакували центральну частину Балаклії ударними безпілотниками. Пошкоджено приватне домоволодіння, нежитлову будівлю та багатоповерхівки.

Уночі 9 серпня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Балаклії Ізюмського району Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова.

Ворожі БпЛА влучили у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю в центральній частині міста. Внаслідок цього виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі багатоквартирні будинки. Зафіксовані руйнування приватного та комунального майна.

На місці працювали екстрені служби, проводилося обстеження території та надання допомоги постраждалим. Почав роботу мобільний ЦНАП для прийому заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення».

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі війська рф атакували населені пункти Харківської області ударними безпілотниками. Пошкоджено лікарні, школи, житлові будинки та зерносховище. Є поранені, серед них дитина.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.08 Надзвичайні події У Золочеві на Харківщині дрони «Герань-2» знищили будівлю інфекційного відділення лікарні (фото) 09.08 Надзвичайні події За добу на Харківщині постраждали 13 населених пунктів, серед поранених – дитина 08.08 Надзвичайні події Потрапила до лікарні постраждала від удару ворога старенькі на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 