09.08.2025 10:27

Нічна атака дронами по Балаклії – пошкоджені житлові будинки та приватні об’єкти (фото)

Вночі 9 серпня російські війська атакували центральну частину Балаклії ударними безпілотниками. Пошкоджено приватне домоволодіння, нежитлову будівлю та багатоповерхівки.

Уночі 9 серпня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Балаклії Ізюмського району Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова.

Ворожі БпЛА влучили у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю в центральній частині міста. Внаслідок цього виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі багатоквартирні будинки. Зафіксовані руйнування приватного та комунального майна.

На місці працювали екстрені служби, проводилося обстеження території та надання допомоги постраждалим. Почав роботу мобільний ЦНАП для прийому заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення».

