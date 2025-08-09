09.08.2025 09:33 Рита Парфенова

У Золочеві на Харківщині дрони «Герань-2» знищили будівлю інфекційного відділення лікарні (фото)

Уночі 9 серпня російські війська атакували селище Золочів трьома ударними безпілотниками. Пошкоджено дах і повністю знищено будівлю недіючого інфекційного відділення.

9 серпня близько 1:00 російські війська атакували селище Золочів у Богодухівському районі Харківської області трьома ударними дронами типу «Герань-2». Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

Один із безпілотників влучив у дах недіючого інфекційного відділення місцевої лікарні. Унаслідок прямого попадання виникла пожежа, яка знищила одноповерхову будівлю.

Жертв і постраждалих немає.

