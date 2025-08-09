    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Золочеві на Харківщині дрони «Герань-2» знищили будівлю інфекційного відділення лікарні (фото)
09.08.2025  09:33   Рита Парфенова

У Золочеві на Харківщині дрони «Герань-2» знищили будівлю інфекційного відділення лікарні (фото)

Уночі 9 серпня російські війська атакували селище Золочів трьома ударними безпілотниками. Пошкоджено дах і повністю знищено будівлю недіючого інфекційного відділення.

Новини Харкова: у Золочеві дрони знищили будівлю лікарні

9 серпня близько 1:00 російські війська атакували селище Золочів у Богодухівському районі Харківської області трьома ударними дронами типу «Герань-2».  Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

Один із безпілотників влучив у дах недіючого інфекційного відділення місцевої лікарні. Унаслідок прямого попадання виникла пожежа, яка знищила одноповерхову будівлю.

Новини Харкова: у Золочеві дрони знищили будівлю лікарні

Жертв і постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі війська рф атакували населені пункти Харківської області ударними безпілотниками. Пошкоджено лікарні, школи, житлові будинки та зерносховище. Є поранені, серед них дитина.

Новини Харкова: у Золочеві дрони знищили будівлю лікарні

Новини Харкова: у Золочеві дрони знищили будівлю лікарні

09.08 Надзвичайні події Нічна атака дронами по Балаклії – пошкоджені житлові будинки та приватні об’єкти (фото) 09.08 Надзвичайні події За добу на Харківщині постраждали 13 населених пунктів, серед поранених – дитина 08.08 Надзвичайні події Потрапила до лікарні постраждала від удару ворога старенькі на Харківщині
 
 
 

