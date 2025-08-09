У Золочеві на Харківщині дрони «Герань-2» знищили будівлю інфекційного відділення лікарні (фото)

Уночі 9 серпня російські війська атакували селище Золочів трьома ударними безпілотниками. Пошкоджено дах і повністю знищено будівлю недіючого інфекційного відділення.
9 серпня близько 1:00 російські війська атакували селище Золочів у Богодухівському районі Харківської області трьома ударними дронами типу «Герань-2». Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
Один із безпілотників влучив у дах недіючого інфекційного відділення місцевої лікарні. Унаслідок прямого попадання виникла пожежа, яка знищила одноповерхову будівлю.
Жертв і постраждалих немає.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі війська рф атакували населені пункти Харківської області ударними безпілотниками. Пошкоджено лікарні, школи, житлові будинки та зерносховище. Є поранені, серед них дитина.
Комментариев: 0
Ваша енергія допоможе вирішити багато завдань. Але можливі конфлікти через боротьбу за лідерство.
Хмари, що вкривали небо у Харкові вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Без опадів.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
влажность:
давление:
ветер: