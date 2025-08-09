09.08.2025 09:18 Рита Парфенова

За добу на Харківщині постраждали 13 населених пунктів, серед поранених – дитина

Російські війська завдали ударів по 13 населених пунктах області, застосувавши керовані авіабомби, дрони-камікадзе та інші види озброєння. Є сім поранених, з них одна дитина.



Фото: ХОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували 13 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Постраждали сім людей, серед них – 15-річна дівчина.

У Куп’янську поранень зазнали двоє чоловіків віком 63 та 69 років і троє жінок – 70, 66 та 86 років. У селі Клугино-Башкирівка Чугуївської громади постраждали 43-річна жінка та дитина.

Двоє людей були поранені внаслідок підривів на вибухових пристроях у Чкаловській громаді – 83-річний житель села Гракове та 49-річний мешканець села Дослідне.

Минулої ночі ворог масовано обстріляв Богодухівський, Ізюмський, Куп’янський та Чугуївський райони. За попередніми даними, з 1:00 до 2:00 було застосовано 22 ударні дрони типу «Герань-2».

Загалом по області росіяни використали:

4 керовані авіабомби;

34 ударні БпЛА «Герань-2»;

1 безпілотник «Молнія»;

3 FPV-дрони.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано цивільні об’єкти:

Харківський район: приватний будинок у Слатиному;

приватний будинок у Слатиному; Куп’янський район: приватний будинок у Малому Бурлуку, три багатоповерхівки у Куп’янську, приватний будинок у Сподобівці, складські приміщення та зерноочисну машину у Волоській Балаклії, будинок культури, кінотеатр, школу, гаражі у Шевченковому, психоневрологічний інтернат у Безмятежному, складське приміщення в Одрадному;

приватний будинок у Малому Бурлуку, три багатоповерхівки у Куп’янську, приватний будинок у Сподобівці, складські приміщення та зерноочисну машину у Волоській Балаклії, будинок культури, кінотеатр, школу, гаражі у Шевченковому, психоневрологічний інтернат у Безмятежному, складське приміщення в Одрадному; Ізюмський район: адмінбудівля, багатоповерховий та приватні будинки у Балаклії, гараж у Боровій, клуб, школа та приватний будинок у Калиновому;

адмінбудівля, багатоповерховий та приватні будинки у Балаклії, гараж у Боровій, клуб, школа та приватний будинок у Калиновому; Чугуївський район: багатоповерхівка в Клугино-Башкирівці;

багатоповерхівка в Клугино-Башкирівці; Богодухівський район: медичний заклад у Золочеві.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях, фіксують збитки та допомагають постраждалим.

