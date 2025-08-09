За добу на Харківщині постраждали 13 населених пунктів, серед поранених – дитина

Російські війська завдали ударів по 13 населених пунктах області, застосувавши керовані авіабомби, дрони-камікадзе та інші види озброєння. Є сім поранених, з них одна дитина.
Протягом минулої доби російські війська атакували 13 населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Постраждали сім людей, серед них – 15-річна дівчина.
У Куп’янську поранень зазнали двоє чоловіків віком 63 та 69 років і троє жінок – 70, 66 та 86 років. У селі Клугино-Башкирівка Чугуївської громади постраждали 43-річна жінка та дитина.
Двоє людей були поранені внаслідок підривів на вибухових пристроях у Чкаловській громаді – 83-річний житель села Гракове та 49-річний мешканець села Дослідне.
Минулої ночі ворог масовано обстріляв Богодухівський, Ізюмський, Куп’янський та Чугуївський райони. За попередніми даними, з 1:00 до 2:00 було застосовано 22 ударні дрони типу «Герань-2».
Загалом по області росіяни використали:
Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано цивільні об’єкти:
Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях, фіксують збитки та допомагають постраждалим.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі війська рф атакували населені пункти Харківської області ударними безпілотниками. Пошкоджено лікарні, школи, житлові будинки та зерносховище. Є поранені, серед них дитина.
Комментариев: 0
Ваша енергія допоможе вирішити багато завдань. Але можливі конфлікти через боротьбу за лідерство.
Хмари, що вкривали небо у Харкові вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Без опадів.
Щорічно 9 серпня відзначається Всесвітній день книголюбів.
влажность:
давление:
ветер: