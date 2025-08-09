09.08.2025 13:10 Рита Парфенова

ОТУ «Харків»: минулої доби ворог втратив 61 одиницю техніки

На Харківському напрямку російські окупанти здійснили 129 атак по позиціях українських військ, 46 з них — ударні дрони.

Як повідомляє РЕДПОСТ, ситувція в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Харків" суттєвих змін не зазнала і залишалася напруженою. Російські окупанти здійснили 129 обстрілів позицій українських військових, з яких 46 були ударами дронів-камікадзе.

Українські захисники продовжують знищувати живу силу, озброєння та техніку ворога. За цей період було знищено та пошкоджено 61 одиницю ворожої техніки: серед них 2 артилерійські системи, 11 автомобілів, 46 безпілотних літальних апаратів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також знищено 49 укриттів для особового складу та 7 стартових позицій для запуску дронів.

Українські війська контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі агресії російської федерації.

