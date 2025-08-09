09.08.2025 13:54 Рита Парфенова

У лікарнях Харківщини перебувають п’ятеро постраждалих від обстрілів – двоє в реанімації

Серед тяжкопоранених – 15-річна дівчина з Чугуївського району, яка перебуває у комі на апараті ШВЛ.

На Харківщині медики продовжують боротися за життя п’ятьох людей, які зазнали поранень минулої доби внаслідок обстрілів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Двоє постраждалих – мешканці Чугуївського району. Серед них – 15-річна дівчина, яка перебуває у відділенні реанімації з множинними травмами та опіками. Вона у комі та підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Ще трьох поранених доставили з Куп’янського району. Одна пацієнтка перебуває у вкрай важкому стані та також знаходиться в реанімації.

Лікарі надають потерпілим необхідну допомогу та роблять усе можливе для збереження їхніх життів.

