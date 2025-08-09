09.08.2025 15:00 Рита Парфенова

У Харкові взято під варту молодчиків, які зґвалтували 14-річного підлітка

Двоє жителів Харківщини перебувають під вартою за підозрою у сексуальному злочині проти неповнолітнього.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За версією слідства, 14-річний хлопець, який нещодавно втратив матір, опинився у вразливому становищі. Час від часу він виконував підробітки у 20-річного місцевого жителя. Після того, як підліток випадково пошкодив майно – розбив дзеркало, – цей чоловік разом із 15-річним знайомим почав систематично його принижувати та завдавати моральних страждань.

Постійні образи та тиск закінчилися жорстоким епізодом: у липні 2025 року підозрювані наздогнали потерпілого на вулиці, завели у покинуту будівлю та поставили перед вибором — побиття або цинічна дія сексуального характеру. Хлопець благав залишити його в спокої, але змушений був підкоритися. Під час ганебного сексуального злочину, до підлітка застосували і фізичну силу.





Старший фігурант зафіксував злочин на відео, завдаючи потерпілому ще більших моральних страждань. Надалі він поширив файл у приватному листуванні.



За процесуального керівництва окружної прокуратури Харківської області 20-річному чоловіку повідомлено про підозру у катуванні, вчиненні сексуальних дій групою осіб, виготовленні, розповсюдженні дитячої порнографії, примушуванні неповнолітньої особи до участі у створенні цього (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 301-1 КК України). 15-річному фігуранту, враховуючи його вік, інкримінують тільки ч. 3 ст. 152 КК України.



Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

