09.08.2025 15:31 Рита Парфенова

ООН та Харківська міськрада визначили напрями гуманітарної підтримки міста

Харківській міський голова Ігор Терехов та гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале обговорили проблеми пошкодженого житла, допомогу переселенцям та інші пріоритети співпраці.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, міський голова Харкова Ігор Терехов провів зустріч з Координатором системи ООН і Гуманітарним координатором в Україні Матіасом Шмале. Під час перемовин сторони обговорили подальшу підтримку мешканців міста та визначили ключові напрями співпраці.

Делегація ООН прибула до Харкова, щоб оцінити стан міської інфраструктури та визначити, у яких сферах допомога є найнеобхіднішою.

Ігор Терехов зазначив, що рівень руйнувань у Харкові залишається найбільшим серед великих українських міст. У житлових будинках зафіксовано понад 106 тисяч вибитих вікон. Окрему увагу мер приділив питанню внутрішньо переміщених осіб, яких у місті зараз понад 200 тисяч. За його словами, нещодавно відкрито центр для переселенців, де надають адміністративні, пенсійні, податкові послуги та послуги з працевлаштування.

Матіас Шмале повідомив, що ООН планує зосередити допомогу на закритті контурів пошкоджених будинків, підтримці вразливих категорій населення, організації евакуації та допомозі внутрішньо переміщеним особам, які вже облаштувалися у нових місцях проживання.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада 7 серпня провела позачергову сесію, під час якої внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік.