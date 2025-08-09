У Харкові дрон влучив у меблевий магазин – шестеро поранених

Внаслідок атаки ворожого безпілотника по меблевому магазину у Київському районі Харкова постраждали шестеро людей.
9 серпня у Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого безпілотного літального апарата у меблевий магазин, передає РЕДПОСТ.
За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, внаслідок удару отримали поранення шестеро людей. Постраждалим надається необхідна медична допомога.
За інформацією ХОВА, серед постраждалих – 17-річна дівчина. Четверо постраждалих жінок шпиталізували.
На місці працюють екстрені служби, проводяться аварійно-рятувальні роботи та фіксація наслідків атаки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі війська рф атакували населені пункти Харківської області ударними безпілотниками. Пошкоджено лікарні, школи, житлові будинки та зерносховище. Є поранені, серед них дитина.
