09.08.2025  16:40   Рита Парфенова

У Харкові дрон влучив у меблевий магазин – шестеро поранених

Внаслідок атаки ворожого безпілотника по меблевому магазину у Київському районі Харкова постраждали шестеро людей.


9 серпня у Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого безпілотного літального апарата у меблевий магазин, передає РЕДПОСТ.

За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, внаслідок удару отримали поранення шестеро людей. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

За інформацією ХОВА, серед постраждалих – 17-річна дівчина. Четверо постраждалих жінок шпиталізували. 

На місці працюють екстрені служби, проводяться аварійно-рятувальні роботи та фіксація наслідків атаки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі війська рф атакували населені пункти Харківської області ударними безпілотниками. Пошкоджено лікарні, школи, житлові будинки та зерносховище. Є поранені, серед них дитина.

