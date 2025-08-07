Харків виділив 146 млн грн на підтримку військових

Харківська міськрада виділила 146 млн грн на підтримку військових у межах змін до бюджету.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська міська рада 7 серпня провела позачергову сесію, під час якої внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік. Депутати ухвалили перерозподіл коштів: фінансування збільшили на оборону, житловий фонд, котельні та водовідведення. Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, рішення пов'язане з отриманням міжбюджетних трансфертів.
Зокрема, місто отримає:
Крім того, за рахунок внутрішнього перерозподілу бюджетних призначень були збільшені витрати за кількома напрямами:
Також ухвалено рішення про виділення 250 млн грн поворотної фінансової допомоги для комунального підприємства «Шляхрембуд» на придбання спеціалізованої дорожньої техніки.
За словами міського голови Ігоря Терехова, пріоритетними залишаються потреби військових та відновлення пошкодженого житла. «Передусім ми виділили кошти на допомогу нашим військовим частинам. Крім того, були виділені гроші на відновлення житлового фонду, який зазнав серйозних руйнацій внаслідок ворожих атак», – зазначив він.
