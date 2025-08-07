    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові викрили масштабну нарколабораторію (фото)
07.08.2025  12:21   Рита Парфенова

У Харкові викрили масштабну нарколабораторію (фото)

приватному будинку ділки налагодили виготовлення психотропів у промислових масштабах. Орієнтовна вартість вилученого – майже 25 мільйонів гривень.

У Харкові викрили нарколабораторію на 25 мільйонів У Харкові викрили нарколабораторію на 25 мільйонів

Правоохоронці викрили у Харкові масштабну нарколабораторію, організовану громадянином Киргизстану. До справи він залучив співмешканку – мешканку Харкова – та двох знайомих громадян Узбекистану. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, зловмисники виготовляли, зберігали та збували прекурсори й психотропи. Нарколабораторію облаштували у приватному будинку, «склад» – в орендованому гаражі. Готову продукцію розсилали по всій країні під виглядом побутових вантажів. Каністри з прекурсором піролідином пакували у коробки, маскували дитячими підгузками та цукерками. Надсилали поштою з фіктивними іменами.

У Харкові викрили нарколабораторію на 25 мільйонів У Харкові викрили нарколабораторію на 25 мільйонів

Крім того, через Telegram-канал учасники групи торгували психотропною речовиною PVP. Після оплати клієнтам надсилали координати закладок.

Під час обшуків вилучено:

  • понад 20,5 кг психотропу PVP;
  • гранату Ф-1;
  • розфасований канабіс;
  • обладнання для виготовлення наркотиків;
  • понад 400 літрів прекурсорів.

За попередніми оцінками, загальна вартість вилучених речовин – майже 25 мільйонів гривень.

У Харкові викрили нарколабораторію на 25 мільйонів

Усім фігурантам повідомлено про підозру:

  • організатору та одному з його знайомих інкриміновано ч. 2 та ч. 3 ст. 307, а також ч. 2 ст. 311 КК України;
  • співмешканці – ч. 2 і ч. 3 ст. 307;
  • другому спільнику – ч. 2 ст. 307.

Харківська прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави для всіх підозрюваних.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харківщини припинила діяльність інтернет-магазину, який збував наркотики на території Полтавської, Харківської областей та в Одесі.

Тэги:  наркотики, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.08 Надзвичайні події Патрульні затримали чоловіка з 9 згортками наркотиків у Харкові 29.07 Надзвичайні події У Харкові патрульні виявили в авто 20 пакетів із ймовірними наркотиками (фото) 27.07 Надзвичайні події Патрульні Харківщини виявили 8 осіб із наркотичними речовинами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 