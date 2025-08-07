У Харкові викрили масштабну нарколабораторію (фото)

приватному будинку ділки налагодили виготовлення психотропів у промислових масштабах. Орієнтовна вартість вилученого – майже 25 мільйонів гривень.
Правоохоронці викрили у Харкові масштабну нарколабораторію, організовану громадянином Киргизстану. До справи він залучив співмешканку – мешканку Харкова – та двох знайомих громадян Узбекистану. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, зловмисники виготовляли, зберігали та збували прекурсори й психотропи. Нарколабораторію облаштували у приватному будинку, «склад» – в орендованому гаражі. Готову продукцію розсилали по всій країні під виглядом побутових вантажів. Каністри з прекурсором піролідином пакували у коробки, маскували дитячими підгузками та цукерками. Надсилали поштою з фіктивними іменами.
Крім того, через Telegram-канал учасники групи торгували психотропною речовиною PVP. Після оплати клієнтам надсилали координати закладок.
Під час обшуків вилучено:
За попередніми оцінками, загальна вартість вилучених речовин – майже 25 мільйонів гривень.
Усім фігурантам повідомлено про підозру:
Харківська прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави для всіх підозрюваних.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція Харківщини припинила діяльність інтернет-магазину, який збував наркотики на території Полтавської, Харківської областей та в Одесі.
Комментариев: 0
Сприятливий час для наведення порядку в роботі й особистому житті. Уникайте надмірної критичності до себе й інших.
Із самого ранку очікується дощ із грозою. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
7 серпня в Україні та світі відзначають День професійного спікера.
влажность:
давление:
ветер: