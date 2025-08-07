07.08.2025 12:21 Рита Парфенова

У Харкові викрили масштабну нарколабораторію (фото)

приватному будинку ділки налагодили виготовлення психотропів у промислових масштабах. Орієнтовна вартість вилученого – майже 25 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили у Харкові масштабну нарколабораторію, організовану громадянином Киргизстану. До справи він залучив співмешканку – мешканку Харкова – та двох знайомих громадян Узбекистану. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, зловмисники виготовляли, зберігали та збували прекурсори й психотропи. Нарколабораторію облаштували у приватному будинку, «склад» – в орендованому гаражі. Готову продукцію розсилали по всій країні під виглядом побутових вантажів. Каністри з прекурсором піролідином пакували у коробки, маскували дитячими підгузками та цукерками. Надсилали поштою з фіктивними іменами.

Крім того, через Telegram-канал учасники групи торгували психотропною речовиною PVP. Після оплати клієнтам надсилали координати закладок.

Під час обшуків вилучено:

понад 20,5 кг психотропу PVP;

гранату Ф-1;

розфасований канабіс;

обладнання для виготовлення наркотиків;

понад 400 літрів прекурсорів.

За попередніми оцінками, загальна вартість вилучених речовин – майже 25 мільйонів гривень.

Усім фігурантам повідомлено про підозру:

організатору та одному з його знайомих інкриміновано ч. 2 та ч. 3 ст. 307, а також ч. 2 ст. 311 КК України;

співмешканці – ч. 2 і ч. 3 ст. 307;

другому спільнику – ч. 2 ст. 307.

Харківська прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави для всіх підозрюваних.

