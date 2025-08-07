07.08.2025 11:31 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини винесли з вогню 73-річного чоловіка (фото)

Пожежа в екосистемі сталася у селищі Коломак на Харківщині. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли непритомного пенсіонера біля осередку займання.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 6 серпня о 14:47 у селищі Коломак Богодухівського району сталася пожежа в екосистемі. Горіли сухі чагарники на площі близько 500 квадратних метрів.

Під час ліквідації займання рятувальники виявили поблизу вогнища 73-річного чоловіка без свідомості. Як стало відомо, йому раптово стало зле.

Вогнеборці одразу викликали бригаду екстреної медичної допомоги та допомогли транспортувати постраждалого до карети швидкої допомоги. О 15:52 пожежу було повністю ліквідовано.

