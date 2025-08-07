    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники Харківщини винесли з вогню 73-річного чоловіка (фото)
07.08.2025  11:31   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини винесли з вогню 73-річного чоловіка (фото)

Пожежа в екосистемі сталася у селищі Коломак на Харківщині. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли непритомного пенсіонера біля осередку займання.

Новини Харкова: Рятувальники врятували чоловіка під час пожежі в екосистемі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 6 серпня о 14:47 у селищі Коломак Богодухівського району сталася пожежа в екосистемі. Горіли сухі чагарники на площі близько 500 квадратних метрів.

Новини Харкова: Рятувальники врятували чоловіка під час пожежі в екосистемі

Під час ліквідації займання рятувальники виявили поблизу вогнища 73-річного чоловіка без свідомості. Як стало відомо, йому раптово стало зле.

Вогнеборці одразу викликали бригаду екстреної медичної допомоги та допомогли транспортувати постраждалого до карети швидкої допомоги. О 15:52 пожежу було повністю ліквідовано.

Новини Харкова: Рятувальники врятували чоловіка під час пожежі в екосистемі

Новини Харкова: Рятувальники врятували чоловіка під час пожежі в екосистемі

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі у Хотімлі на Харківщині після атаки дронів спалахнула пожежа (фото).

Тэги:  пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.08 Надзвичайні події У Хотімлі на Харківщині після атаки дронів спалахнула пожежа (фото) 06.08 Надзвичайні події ДСНС за добу здійснила 33 виїзди на Харківщині: горів дах будівлі та вилучено 91 вибухонебезпечний предмет 03.08 Надзвичайні події Рятувальники Харківщини загасили 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 