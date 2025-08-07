У Богодухові Skoda збила мотоцикл з трьома підлітками: один у критичному стані (фото)

На Харківщині унаслідок зіткнення легковика з мотоциклом постраждали троє хлопців віком 13–15 років. Усіх госпіталізовано, водійку затримано.
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція Харківської області розслідує обставини ДТП, яка сталася ввечері 6 серпня у місті Богодухів. Близько 23:00 на автодорозі поблизу вулиці Мусійчанської зіткнулися легковий автомобіль Skoda Octavia та мотоцикл Ducati.
На мотоциклі перебували троє неповнолітніх хлопців – 13, 14 і 15 років. Усі вони отримали тяжкі тілесні ушкодження та були терміново доправлені до лікарні. Один із підлітків перебуває у вкрай важкому стані.
Водійку автомобіля Skoda затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом аварії слідчі Богодухівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження).
Комментариев: 0
Сприятливий час для наведення порядку в роботі й особистому житті. Уникайте надмірної критичності до себе й інших.
Із самого ранку очікується дощ із грозою. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
7 серпня в Україні та світі відзначають День професійного спікера.
влажность:
давление:
ветер: