07.08.2025 11:10 Рита Парфенова

У Богодухові Skoda збила мотоцикл з трьома підлітками: один у критичному стані (фото)

На Харківщині унаслідок зіткнення легковика з мотоциклом постраждали троє хлопців віком 13–15 років. Усіх госпіталізовано, водійку затримано.

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція Харківської області розслідує обставини ДТП, яка сталася ввечері 6 серпня у місті Богодухів. Близько 23:00 на автодорозі поблизу вулиці Мусійчанської зіткнулися легковий автомобіль Skoda Octavia та мотоцикл Ducati.

На мотоциклі перебували троє неповнолітніх хлопців – 13, 14 і 15 років. Усі вони отримали тяжкі тілесні ушкодження та були терміново доправлені до лікарні. Один із підлітків перебуває у вкрай важкому стані.

Водійку автомобіля Skoda затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом аварії слідчі Богодухівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження).

