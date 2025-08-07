07.08.2025 10:33 Рита Парфенова

Арсенали зброї, вибухівка й наркотики: що везли на Харків блокпостами в липні (фото)

Кінологи 5-ої Слобожанської бригади «Скіф» виявили десятки одиниць зброї, понад 73 тисячі набоїв і сотні кілограмів вибухівки. Усі знахідки – на блокпостах на в'їздах у Харків.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в липні 2025 року кінологи 5-ої Слобожанської бригади «Скіф» НГУ спільно з нацгвардійцями виявили велику кількість заборонених предметів на блокпостах на в'їздах у Харків.

За місяць вилучено:

27 одиниць вогнепальної зброї;

73 090 набоїв різних калібрів;

37 гранат;

78 запалів;

338,9 кг вибухових речовин;

577 вибухових пристроїв;

817 г наркотиків.

Загалом відкрито 67 кримінальних проваджень, зокрема 44 – за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю), 28 – за ст. 309 (зберігання наркотиків).

Найпроблемнішим напрямком залишається траса Харків – Чугуїв. Саме тут 11 липня близько 20:10 службовий пес Отті разом із кінологом зупинили авто GMC, за кермом якого був чоловік 1988 р.н. У салоні виявили:

158 гранатометних пострілів ВОГ,

55 210 набоїв калібру 5,45 і 7,62 мм,

31 запал УЗРГМ-2.

Водій заявив, що везе автівку на СТО, не знаючи про арсенал у салоні. Проти нього порушено справу за ст. 263 ККУ.

17 липня службова бельгійська вівчарка Наомі з кінологом Ганною («Відьма») виявили 250 кг тротилу в автомобілі Volkswagen CRAFTER іноземної реєстрації, яким керував чоловік 1994 р.н. «Водій ретельно заховав вибухонебезпечну речовину, але він не знав, що Ганна та Наомі – не лише красиві дівчатка, але й одна з кращих кінологічних пар Слобожанських «Скіфів», від яких ще нікому та нічого не вдавалось приховати. Тож, правопорушник разом з вибухівкою був переданий до рук правоохоронців, проти нього порушена кримінальна справа за ст. 263ККУ», – розповів начальник кінологічної служби 5 Слобожанської бригади «Скіф» Сергій Рідкокаша.

19 липня на цьому ж блокпості затримали чоловіка 1974 р.н., який перевозив 3 автомати, кулемет Калашникова та 615 набоїв. Він намагався виправдатися тим, що везе зброю «через Харків у Дніпро».

Ще один інцидент стався 21 липня на в’їзді до Харкова з боку Малої Данилівки. У Subaru Forester під сидінням водія 1991 р.н. знайшли мішок з 11 гранатами та 11 запалами. Чоловік пояснив, що нібито мав передати «посилку» другові в Дергачах.

Кінологи та службові собаки 5 Слобожанської бригади «Скіф» щоденно патрулюють блокпости та запобігають спробам незаконного перевезення зброї, вибухівки й наркотиків.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж червня на блокпостах навколо Харкова правоохоронці зафіксували 40 спроб незаконного перевезення вибухівки, зброї та наркотиків. Найбільші затримання здійснили кінологи 5-ої Слобожанської бригади Нацгвардії України «Скіф».