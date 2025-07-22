22.07.2025 17:54 Рита Парфенова

На Харківщині викрили інтернет-магазин, який збував наркотики через Telegram

Щомісяця зловмисники заробляли до 400 тисяч гривень, продаючи психотропи в кількох областях України. Організатору – 21 рік, серед спільників була 26-річна жінка.

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція Харківщини припинила діяльність інтернет-магазину, який збував наркотики на території Полтавської, Харківської областей та в Одесі. Щомісячний дохід від нелегального бізнесу сягав близько 400 тисяч гривень.

Організатором злочинної схеми виявився 21-річний мешканець Полтави. Його спільницею була 26-річна жінка.

За даними слідства, фігуранти почали торгувати психотропами ще у квітні 2024 року. Вони створили Telegram-акаунт для приймання замовлень, фасували речовину в зіп-пакети та залишали їх у вигляді «закладок». Вартість одного такого пакунка становила 450 гривень.

У лютому 2025 року організатора затримали за аналогічні злочини, однак його спільниця продовжила роботу онлайн-магазину.

21 липня поліцейські Лозівського райвідділу спільно з Управлінням боротьби з наркозлочинністю провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони, ноутбуки та інші докази злочинної діяльності.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури обом фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – збут психотропних речовин. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові затримали 21-річного наркозбувача канабісу під час передачі «пакунка».