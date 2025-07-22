22.07.2025 17:34 Дмитро Колонєй

На обох напрямках Харківщини тривають бої з росіянами

Оперативна ситуація по Харківщині на 22 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку триває бій в районі Западного.

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На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Голубівки та Степової Новоселівки. Сили оборони успішно відбили ворожу атаку, ще одне боєзіткнення триває.

Нагадлаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав та наводив відео, як підрозділ «Фенікс» знищив танк, ББМ і позиції окупантів на Харківщині.