На обох напрямках Харківщини тривають бої з росіянами

Оперативна ситуація по Харківщині на 22 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадлаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав та наводив відео, як підрозділ «Фенікс» знищив танк, ББМ і позиції окупантів на Харківщині.
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Успіх буде у тих, хто прагне ясності та завершеності. Недомовки й натяки викликатимуть роздратування, тому варто спілкуватися чітко та уникати суперечок.
У Харкові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів.
22 липня у багатьох країнах відбуваються заходи присвячені Всесвітньому дню головного мозку.
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