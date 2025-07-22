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22.07.2025  17:15   Рита Парфенова

Прикордонника з Харкова затримали за продаж гуманітарних авто для ЗСУ (фото)

ДБР затримало прикордонника, який продавав машини, завезені благодійниками для військових. Під час обшуку в нього знайшли гранати, автомати та тисячі набоїв.

У Харкові прикордонника спіймали на продажу авто для ЗСУ та зберіганні зброї

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Державною прикордонною службою затримали прикордонника, який незаконно торгував автомобілями, ввезеними в Україну для потреб ЗСУ.

За попередніми даними, транспортні засоби були завезені як гуманітарна допомога благодійними фондами. Замість передачі автівок українським військовим, фігурант привласнював їх і продавав через інтернет.

У Харкові прикордонника спіймали на продажу авто для ЗСУ та зберіганні зброї

Правоохоронці затримали його під час спроби реалізувати одразу три автомобілі. За них чоловік отримав 13,5 тисячі доларів США.

У нього вилучили документи, що підтверджують гуманітарне походження транспорту. Крім того, в помешканні прикордонника виявили значний арсенал зброї: автомати, пістолет, гранати та тисячі набоїв різного калібру.

У Харкові прикордонника спіймали на продажу авто для ЗСУ та зберіганні зброї

Наразі встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до продажу гуманітарних автомобілів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України – продаж гуманітарної допомоги з метою наживи у значному розмірі під час воєнного стану. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Також розглядається питання про оголошення ще однієї підозри – за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові виявили підпільний арсенал, ретельно захований у гаражі. Схованка могла бути пов’язана з підготовкою диверсій або терористичних актів.
Тэги:  дбр, харків
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