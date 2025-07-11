У Харкові викрили схованку зі зброєю у гаражі: гранатомети, міни, тротил (фото)

Прокурори, слідчі ДБР та контррозвідка СБУ виявили у Харкові підпільний арсенал, ретельно захований у гаражі. Схованка могла бути пов’язана з підготовкою диверсій або терористичних актів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові правоохоронці викрили масштабну підпільну схованку зі зброєю, що була облаштована у звичайному гаражі. За інформацією Харківської обласної прокуратури, у спеціально обладнаній оглядовій ямі зберігали десятки одиниць озброєння: гранати, гранатомети, протипіхотні міни, тротил, термобаричні засоби, боєприпаси.
До організації схованки причетна група з трьох чоловіків. Зброю виявили в межах превентивних заходів для недопущення загроз державній безпеці. Слідство розглядає версію, що арсенал міг бути частиною підготовки диверсій чи терактів, зокрема з ймовірною координацією з боку спецслужб рф.
Досудове розслідування триває за статтею про незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України). Вирішується питання щодо передачі вилученої зброї на потреби Збройних Сил України.
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