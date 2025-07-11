    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Встановили російського військового, який розстріляв авто з родиною із Харкова
11.07.2025  15:30   Рита Парфенова

Встановили російського військового, який розстріляв авто з родиною із Харкова

Ювенальні прокурори Харківщини ідентифікували 22-річного російського військового, який у березні 2022 року обстріляв цивільне авто з родиною під Харковом. Внаслідок атаки загинули чоловік і його 9-річна донька, мати й син дістали тяжкі поранення.

У Харкові встановили російського військового, який розстріляв авто з родиною

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Харківської обласної прокуратури повідомили про підозру 22-річному військовослужбовцю росії за фактом умисного вбивства цивільних під час війни. Слідство встановило, що 2 березня 2022 року сім'я з Харкова — чоловік, жінка та двоє дітей — намагалася евакуюватися автомобілем поблизу села Дементіївка Харківського району.

На трасі окупант, усвідомлюючи, що перед ним мирна автівка, відкрив вогонь з кулемета калібру 12,7 мм. Після першої черги авто з’їхало з дороги, а коли водій намагався рушити далі, росіянин стріляв повторно, спровокувавши займання машини. Батько та 9-річна донька загинули на місці. Мати з 17-річним сином отримали важкі поранення, але вижили завдяки допомозі місцевих мешканців.

За словами постраждалих, військовий підійшов до них і сказав: «У меня приказ стрелять по всем», після чого пішов. Завдяки спільній роботі ювенальних прокурорів, поліції та СБУ підозрюваного встановили — це боєць 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії з Бєлгородської області рф.

У Харкові встановили російського військового, який розстріляв авто з родиною

Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 КК України. Вирішується питання щодо оголошення у розшук. Справу розслідує СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу СБУ.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв полоненого на Харківщині.

 

Тэги:  окупант, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.07 Надзвичайні події Пʼятьох бойовиків «лнр» судитимуть за тортури та мародерство під час окупації Харківщини 30.06 Надзвичайні події СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв полоненого на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 