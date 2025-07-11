Встановили російського військового, який розстріляв авто з родиною із Харкова

Ювенальні прокурори Харківщини ідентифікували 22-річного російського військового, який у березні 2022 року обстріляв цивільне авто з родиною під Харковом. Внаслідок атаки загинули чоловік і його 9-річна донька, мати й син дістали тяжкі поранення.
Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Харківської обласної прокуратури повідомили про підозру 22-річному військовослужбовцю росії за фактом умисного вбивства цивільних під час війни. Слідство встановило, що 2 березня 2022 року сім'я з Харкова — чоловік, жінка та двоє дітей — намагалася евакуюватися автомобілем поблизу села Дементіївка Харківського району.
На трасі окупант, усвідомлюючи, що перед ним мирна автівка, відкрив вогонь з кулемета калібру 12,7 мм. Після першої черги авто з’їхало з дороги, а коли водій намагався рушити далі, росіянин стріляв повторно, спровокувавши займання машини. Батько та 9-річна донька загинули на місці. Мати з 17-річним сином отримали важкі поранення, але вижили завдяки допомозі місцевих мешканців.
За словами постраждалих, військовий підійшов до них і сказав: «У меня приказ стрелять по всем», після чого пішов. Завдяки спільній роботі ювенальних прокурорів, поліції та СБУ підозрюваного встановили — це боєць 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії з Бєлгородської області рф.
Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 КК України. Вирішується питання щодо оголошення у розшук. Справу розслідує СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу СБУ.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв полоненого на Харківщині.
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