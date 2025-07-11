11.07.2025 15:47 Рита Парфенова

Європейський інвестбанк готовий підтримати Харків у розвитку метро й транспорту

У Римі міський голова Ігор Терехов обговорив із віцепрезидентом ЄІБ Терезою Червінською спільні проєкти для Харкова, включно з оновленням метрополітену та реалізацією «Наукового кварталу».



Фото: ХМР

11 липня у Римі Харківський міський голова Ігор Терехов провів робочу зустріч із віцепрезидентом Європейського інвестиційного банку Терезою Червінською. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Під час переговорів сторони розглянули хід спільних проєктів, серед яких — закупівля нового рухомого складу для Харківського метрополітену.

Як зазначив Ігор Терехов, сьогодні виникли певні труднощі з постачанням через підвищений попит на вагони метро від європейських виробників, але міська влада працює над вирішенням цього питання.

Тереза Червінська запевнила, що ЄІБ готовий і надалі підтримувати Харків, зокрема у сфері розвитку транспортної інфраструктури, підкресливши пріоритетність міських проєктів у межах допомоги Україні.

Окремо Ігор Терехов представив європейським партнерам концепцію «Наукового кварталу» — один із ключових проєктів нового Генерального плану Харкова, який передбачає розвиток міста як наукового та технологічного центру.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міський голова Харкова Ігор Терехов під час конференції в Римі заявив про необхідність особливого підходу до відновлення прифронтових міст та розповів про збитки Харкова від війни.