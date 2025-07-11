11.07.2025 16:00 Рита Парфенова

У Харкові затримали керівника ЦНАП за хабар у 3 тисячі доларів за фальшиве свідоцтво

СБУ та Нацполіція викрили начальника ЦНАП у прифронтовому місті Харківщини, який вимагав 3 тисячі доларів за незаконне оформлення документів. Чиновника затримали під час передачі сфальсифікованого свідоцтва.

У Харкові співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали керівника Центру надання адміністративних послуг однієї з міських військових адміністрацій Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

За інформацією слідства, посадовець вимагав хабар у розмірі 3 тисячі доларів США за видачу повторного свідоцтва про смерть особі, яка не мала на це законних підстав.

Зафіксовано, що чиновник запевняв заявника, що саме він може вирішити питання з виготовленням потрібного документа. Правоохоронці під контролем СБУ задокументували передачу двох частин неправомірної вигоди. Під час завершального етапу операції фігуранта затримали в центрі Харкова «на гарячому» — під час передачі клієнту фальсифікованого документа.

Посадовцю оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативні заходи здійснювали співробітники СБУ Харківської області разом із Нацполіцією під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова.

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