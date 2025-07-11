У Харкові затримали керівника ЦНАП за хабар у 3 тисячі доларів за фальшиве свідоцтво

СБУ та Нацполіція викрили начальника ЦНАП у прифронтовому місті Харківщини, який вимагав 3 тисячі доларів за незаконне оформлення документів. Чиновника затримали під час передачі сфальсифікованого свідоцтва.
У Харкові співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали керівника Центру надання адміністративних послуг однієї з міських військових адміністрацій Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.
За інформацією слідства, посадовець вимагав хабар у розмірі 3 тисячі доларів США за видачу повторного свідоцтва про смерть особі, яка не мала на це законних підстав.
Зафіксовано, що чиновник запевняв заявника, що саме він може вирішити питання з виготовленням потрібного документа. Правоохоронці під контролем СБУ задокументували передачу двох частин неправомірної вигоди. Під час завершального етапу операції фігуранта затримали в центрі Харкова «на гарячому» — під час передачі клієнту фальсифікованого документа.
Посадовцю оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Оперативні заходи здійснювали співробітники СБУ Харківської області разом із Нацполіцією під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram\
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині затримали полковника ТЦК на хабарі за зняття з обліку вантажівок і відстрочку від призову.
Комментариев: 0
Зовнішній спокій дня може виявитися оманливим – події можуть різко змінитися. Якщо не хочете несподіванок, краще довіритися інтуїції або залишитись вдома.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку.
Сьогодні планета відзначає Всесвітній день шоколаду - відомого афродизіаку, і Всесвітній день народонаселення, чисельність якого, як відомо, залежить від кохання.
влажность:
давление:
ветер: