11.07.2025 16:27

Комунальники наводять лад у приватному секторі Харкова (фото)

Яким роботами та де саме займалися працівники підприємства розповіли у КП «Благоустрій» м. Харкова».

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом тижня фахіці комунального підприємства проводили санітарне очищення в Немишлянському, Холодногірському та Слобідському районах:

подрібнили 770 куб. м гілля

видалили 360 кв. м порослі,

скосили траву на площі близько 15 га.

відремонтували та пофарбували елементи дитячих майданчиків на вул. Озерній, вул. Атлетичній, пр. Ново-Баварському та ін.

Проведено санітарне очищення пішохідних зон у Салтівському, Київському та Основ’янському районах:

обрізані зелені насадження, що заважали вільному пересуванню пішоходів,

подрібнено 600 куб. м гілок,

видалено 365 кв. м порослі

скошено траву на площі 14 га.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через проведення невідкладних ремонтних робіт 12 липня 2025 року з 09:00 до 19:00 буде обмежене електропостачання в селищі Докучаєвське та на десятках вулиць Харкова.