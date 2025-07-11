    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники наводять лад у приватному секторі Харкова (фото)
11.07.2025  16:27   

Комунальники наводять лад у приватному секторі Харкова (фото)

Яким роботами та де саме займалися працівники підприємства розповіли у КП «Благоустрій» м. Харкова».

Наводять лад у приватному секторі міста комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом тижня фахіці комунального підприємства проводили санітарне очищення в Немишлянському, Холодногірському та Слобідському районах:
  • подрібнили 770 куб. м гілля
  • видалили 360 кв. м порослі,
  • скосили траву на площі близько 15 га. 
  • відремонтували та пофарбували елементи дитячих майданчиків на вул. Озерній, вул. Атлетичній, пр. Ново-Баварському та ін.
Наводять лад у приватному секторі міста комунальники: Новини Харкова
 
Наводять лад у приватному секторі міста комунальники: Новини Харкова
 
Наводять лад у приватному секторі міста комунальники: Новини Харкова
 
Наводять лад у приватному секторі міста комунальники: Новини Харкова
 
Проведено санітарне очищення пішохідних зон  у Салтівському, Київському та Основ’янському районах:
  • обрізані зелені насадження, що заважали вільному пересуванню пішоходів, 
  • подрібнено 600 куб. м гілок,
  • видалено 365 кв. м порослі
  • скошено траву на площі 14 га.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через проведення невідкладних ремонтних робіт 12 липня 2025 року з 09:00 до 19:00 буде обмежене електропостачання в селищі Докучаєвське та на десятках вулиць Харкова.

 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 