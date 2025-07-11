Комунальники наводять лад у приватному секторі Харкова (фото)

Яким роботами та де саме займалися працівники підприємства розповіли у КП «Благоустрій» м. Харкова».
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через проведення невідкладних ремонтних робіт 12 липня 2025 року з 09:00 до 19:00 буде обмежене електропостачання в селищі Докучаєвське та на десятках вулиць Харкова.
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