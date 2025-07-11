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11.07.2025  16:51   Дмитро Колонєй

На харківській трасі водій легковика вилетів на зустрічну смугу та загинув у зіткненні із вантажівкою

Харківська поліція відкрила кримінальну справу за фактом смертельної аварії.

Загинув водій ВАЗа який вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою МАН: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  у Богодухівському районі 10 липня 2025 року близько 20:20 в районі 423 км + 50 м автодороги «Київ-Харків-Довжанський» виконуючи обгін на зустрічній смузі руху зіткнувся з вантажним автомобілем МАН та загинув 47-річний водій ВАЗ 21063. 
 
Загинув водій ВАЗа який вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою МАН: Новини Харкова
 
Загинув водій ВАЗа який вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою МАН: Новини Харкова
 
Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що протягом першого півріччя на Харківщині в ДТП загинуло 53 особи, серед яких 4 дитини.
 
Тэги:  смерть, дтп, харків, аварія
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