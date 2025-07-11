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11.07.2025  17:21   

Загарбники бомбували селища Харківщини та тричі йшли вперед на позиції наших захисників

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, від російських артилерійських обстрілів постраждало село Тимофіївка Харківської  області.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили наступ ворога в напрямку Петро-Іванівки. Від авіаційних ударів противника постраждали райони населених пунктів Великий Бурлук, Одрадне та  Вільхуватка.
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  • На Куп’янському напрямку з початку доби ворог двічі йшов вперед на позиції наших захисників в районі населеного пункту Степова Новоселівка, на даний час триває бій.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку за добу ліквідовано 90 росіян.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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