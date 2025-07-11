Загарбники бомбували селища Харківщини та тричі йшли вперед на позиції наших захисників

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 липня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку за добу ліквідовано 90 росіян.
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Зовнішній спокій дня може виявитися оманливим – події можуть різко змінитися. Якщо не хочете несподіванок, краще довіритися інтуїції або залишитись вдома.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку.
Сьогодні планета відзначає Всесвітній день шоколаду - відомого афродизіаку, і Всесвітній день народонаселення, чисельність якого, як відомо, залежить від кохання.
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