11.07.2025 12:18 Рита Парфенова

На Харківському напрямку за добу ліквідовано 90 росіян

Оперативна обстановка залишається складною: за добу російські війська завдали понад 500 обстрілів, а Сили оборони знищили 134 одиниці ворожої техніки, зокрема 112 БпЛА.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 11 липня ситуація в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається напруженою, проте контрольованою українськими військами. За останню добу ворог 13 разів намагався прорвати оборону, зокрема в районах Стариці, Вовчанська, Западного та Зеленого.

Російські окупанти здійснили 532 обстріли позицій Сил оборони, серед них – 134 удари дронами-камікадзе, а також завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням КАБів і некерованих ракет.

Українські війська відповіли ефективно: за добу ліквідовано 90 російських військових, з них 32 – безповоротно. Втрати ворога у техніці склали 134 одиниці, включаючи 4 артсистеми, 10 автомобілів, 8 одиниць спецтехніки та 112 безпілотників. Також знищено 126 укриттів та 6 стартових позицій запуску дронів.

Сили оборони України продовжують утримувати позиції й стримувати агресію росії.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках протягом доби відбили 13 атак.