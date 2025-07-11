11.07.2025 12:04 Рита Парфенова

У Салтівському районі відкрили мобільний ЦНАП для прийому заявок на «єВідновлення»

Після ранкової атаки у Харкові біля місць влучень почав працювати мобільний ЦНАП. Мешканці можуть подати заяви на компенсацію за державною програмою «єВідновлення» та зареєструвати пошкоджене житло.

У Салтівському районі Харкова сьогодні розпочав роботу мобільний центр надання адміністративних послуг. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Біля будинків, які постраждали від ранкового удару дронів, адміністратори приймають заяви від мешканців на участь у державній програмі «єВідновлення» для отримання компенсацій за пошкоджене житло. За потреби також можна внести постраждале майно до «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок атаки російських безпілотників на Салтівський район Харкова 11 липня пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків. Комунальні служби вже відновлюють вікна та покрівлі, мешканців консультують щодо компенсацій через програму «єВідновлення».