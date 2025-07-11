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11.07.2025  11:50   Рита Парфенова

У Харкові після удару дронів надали допомогу новонародженим і матерям з пологового будинку (фото)

Внаслідок ранкової атаки на Салтівський район Харкова постраждали дев'ятеро людей, серед них жінки та новонароджені діти з пологового будинку.

У Харкові надали допомогу жінкам і новонародженим після удару дронів по пологовому будинку

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, вранці 11 липня близько 5:30 російські війська атакували Салтівський район Харкова дронами типу «Герань-2».

Пошкоджено пологовий будинок, стоматологічну клініку, навчальний заклад та кілька багатоквартирних будинків.

За попередніми даними, постраждали дев’ятеро людей. Серед них — три жінки та їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися напередодні, а один — 8 липня. У всіх матерів і немовлят діагностовано гостру стресову реакцію.

У Харкові надали допомогу жінкам і новонародженим після удару дронів по пологовому будинку

До того ж, 45-річний чоловік отримав поранення уламками скла, ще двоє людей – 64-річний чоловік і 73-річна жінка – постраждали психологічно.

У Харкові надали допомогу жінкам і новонародженим після удару дронів по пологовому будинку

Прокурори Салтівської окружної прокуратури спільно з поліцією розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Ведеться фіксація наслідків атаки та документування злочинів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 11 липня російські дрони атакували Салтівський район Харкова. Пошкоджено житлову будівлю, пологовий будинок, стоматологічну клініку та освітній заклад. Зафіксовано дев’ять постраждалих.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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