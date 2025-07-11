11.07.2025 11:14 Рита Парфенова

Комунальники допомагають Харкову повернутись до нормального життя після обстрілу (фото)

У Салтівському та Основ’янському районах Харкова після ранкової атаки дронами працюють бригади комунальних підприємств – прибирають бите скло, сміття та уламки.

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки російських дронів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Бригади КП «Харківблагоустрій» та КП «Шляхрембуд» працюють у Салтівському та Основ’янському районах, де ворог вдарив по житлових кварталах і об’єктах цивільної інфраструктури.

Комунальники прибирають бите скло, сміття, уламки конструкцій та впорядковують території навколо пошкоджених будинків і установ.

Роботи триватимуть до повного прибирання наслідків обстрілів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок атаки російських безпілотників на Салтівський район Харкова 11 липня пошкоджено щонайменше 20 житлових будинків. Комунальні служби вже відновлюють вікна та покрівлі, мешканців консультують щодо компенсацій через програму «єВідновлення».