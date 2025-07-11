У Харкові перевіряють доступність укриттів після скарг мешканців

Прокуратура відреагувала на повідомлення про зачинені укриття під час обстрілу 7 липня та ініціювала перевірки захисних споруд у місті
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Після масованої атаки дронами 7 липня в Харкові зʼявилося відео та коментарі містян про те, що під час тривоги вони не змогли потрапити до укриттів. Харківська обласна прокуратура повідомила, що за цими фактами проводиться перевірка. Спільно з поліцією, міською владою та рятувальниками ініційовано координаційні заходи для контролю фактичної доступності захисних споруд.
У результаті перевірок виявили поодинокі випадки, коли двері до укриттів були зачинені або приміщення використовували не за призначенням — наприклад, там зберігалися будматеріали. За словами прокуратури, ці порушення вже оперативно усунули.
У разі повторних випадків чи бездіяльності відповідальних осіб правоохоронці надаватимуть правову оцінку таким фактам, включно з можливістю відкриття кримінальних проваджень.
У прокуратурі закликають мешканців повідомляти про подібні ситуації: жодне звернення не залишиться без уваги, наголосили в установі. Правоохоронці підкреслили, що доступ до укриттів у прифронтовому Харкові повинен бути гарантований постійно.
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Раніше РЕДПОСТ писав про удари інтервентів 7 липня 2025 року по житлових кварталах міста Харкова, 71 постраждалого та загибель містянки внаслідок цих атак.
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