11.07.2025 12:36 Рита Парфенова

У Харкові перевіряють доступність укриттів після скарг мешканців

Прокуратура відреагувала на повідомлення про зачинені укриття під час обстрілу 7 липня та ініціювала перевірки захисних споруд у місті

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Після масованої атаки дронами 7 липня в Харкові зʼявилося відео та коментарі містян про те, що під час тривоги вони не змогли потрапити до укриттів. Харківська обласна прокуратура повідомила, що за цими фактами проводиться перевірка. Спільно з поліцією, міською владою та рятувальниками ініційовано координаційні заходи для контролю фактичної доступності захисних споруд.

У результаті перевірок виявили поодинокі випадки, коли двері до укриттів були зачинені або приміщення використовували не за призначенням — наприклад, там зберігалися будматеріали. За словами прокуратури, ці порушення вже оперативно усунули.

У разі повторних випадків чи бездіяльності відповідальних осіб правоохоронці надаватимуть правову оцінку таким фактам, включно з можливістю відкриття кримінальних проваджень.

У прокуратурі закликають мешканців повідомляти про подібні ситуації: жодне звернення не залишиться без уваги, наголосили в установі. Правоохоронці підкреслили, що доступ до укриттів у прифронтовому Харкові повинен бути гарантований постійно.

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Раніше РЕДПОСТ писав про удари інтервентів 7 липня 2025 року по житлових кварталах міста Харкова, 71 постраждалого та загибель містянки внаслідок цих атак.