11.07.2025 13:10 Рита Парфенова

12 липня у двох районах Харкова вимикатимуть світло через ремонтні роботи

У суботу, 12 липня, частина споживачів Новобаварського та Основ’янського районах Харкова залишиться без електропостачання.



Фото: АТ «Харківобленерго»

У Харкові в суботу, 12 липня, планово відключатимуть електроенергію в частині Новобаварського та Основ’янського районів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

За інформацією енергетиків, знеструмлення триватиме з 8:00 до 18:00 у зв’язку з проведенням необхідних ремонтних робіт на електромережах.

Містянам радять заздалегідь підготуватись до тимчасових незручностей, перевірити роботу побутових приладів і за можливості обмежити використання електроенергії під час відновлення мереж.

Перелік адрес, де відбуватиметься відключення:

Новобаварський район:

Абразумівська вул.;

Акад. Богомольця вул.;

Арсенальна вул.;

Безіменна вул.;

Борова вул.;

Валер'янівська вул.;

Володимирська вул.;

Гостинна вул.;

Грайворонська вул.;

Енеїди пров.;

Жутівська вул.;

Заїківська вул.;

Карпинського вул.;

Квіткінська вул.;

Ключова вул.;

Козацька вул.;

Колодязна вул.;

Колодязний пров.;

Конторська вул.;

Котляревського вул.;

Краматорська вул.;

Краматорський пров.;

Кругова вул.;

Кубраківський пров.;

Лихонінська наб.;

Лютівська вул.;

Миколи Бажана вул.;

Монгольський пров.;

Москалівська вул.;

Новодесятисаженна вул.;

Орача пров.;

Основянська вул.;

Парніковий пров.;

Приходьківський пров.;

Реєстраторська вул.;

Світланівська вул.;

Світло Шахтаря в-зд.;

Світло Шахтаря вул.;

Свободна вул.;

Селянська вул.;

Селянський в-зд.;

Селянський пров.;

Сірохінська вул.;

Службова вул.;

Степова вул.;

Степовий пров.;

Сухарівська вул.;

Сухарівський пров.;

Сущенська вул.;

Текстильна вул.;

Тетерівська вул.;

Цигаревський пров.;

Чистоводівська вул.;

Чумаківський пров.;

Шаповалівський пров.;

Шахтарська вул.

Основ’янський район:

Абразумовська вул.;

Валер'янівська вул.;

Квіткінська вул.;

Козацька вул.;

Краматорська вул.;

Кругова вул.;

Миргородська вул.;

Москалівська вул.;

Новодесятисажна вул.;

Основ'янська вул.;

Основ'янська Набережна;

Тетерівська вул.;

Українська вул.;

Цигарьовський пров.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через високі температури та для збереження комфорту мешканців Харкова відклали заплановані на 12 липня ремонтні роботи в Індустріальнсму районі та селищі Докучаєвське, що передбачали відключення електроенергії.