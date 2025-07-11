12 липня у двох районах Харкова вимикатимуть світло через ремонтні роботи

У суботу, 12 липня, частина споживачів Новобаварського та Основ’янського районах Харкова залишиться без електропостачання.
У Харкові в суботу, 12 липня, планово відключатимуть електроенергію в частині Новобаварського та Основ’янського районів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
За інформацією енергетиків, знеструмлення триватиме з 8:00 до 18:00 у зв’язку з проведенням необхідних ремонтних робіт на електромережах.
Містянам радять заздалегідь підготуватись до тимчасових незручностей, перевірити роботу побутових приладів і за можливості обмежити використання електроенергії під час відновлення мереж.
Новобаварський район:
Основ’янський район:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що через високі температури та для збереження комфорту мешканців Харкова відклали заплановані на 12 липня ремонтні роботи в Індустріальнсму районі та селищі Докучаєвське, що передбачали відключення електроенергії.
Комментариев: 0
Зовнішній спокій дня може виявитися оманливим – події можуть різко змінитися. Якщо не хочете несподіванок, краще довіритися інтуїції або залишитись вдома.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку.
Сьогодні планета відзначає Всесвітній день шоколаду - відомого афродизіаку, і Всесвітній день народонаселення, чисельність якого, як відомо, залежить від кохання.
влажность:
давление:
ветер: