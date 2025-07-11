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11.07.2025  13:10   Рита Парфенова

12 липня у двох районах Харкова вимикатимуть світло через ремонтні роботи

У суботу, 12 липня, частина споживачів Новобаварського та Основ’янського районах Харкова залишиться без електропостачання.


Фото: АТ «Харківобленерго»

У Харкові в суботу, 12 липня, планово відключатимуть електроенергію в частині Новобаварського та Основ’янського районів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

За інформацією енергетиків, знеструмлення триватиме з 8:00 до 18:00 у зв’язку з проведенням необхідних ремонтних робіт на електромережах.

Містянам радять заздалегідь підготуватись до тимчасових незручностей, перевірити роботу побутових приладів і за можливості обмежити використання електроенергії під час відновлення мереж.

Перелік адрес, де відбуватиметься відключення:

Новобаварський район:

  • Абразумівська вул.;
  • Акад. Богомольця вул.;
  • Арсенальна вул.;
  • Безіменна вул.;
  • Борова вул.;
  • Валер'янівська вул.;
  • Володимирська вул.;
  • Гостинна вул.;
  • Грайворонська вул.;
  • Енеїди пров.;
  • Жутівська вул.;
  • Заїківська вул.;
  • Карпинського вул.;
  • Квіткінська вул.;
  • Ключова вул.;
  • Козацька вул.;
  • Колодязна вул.;
  • Колодязний пров.;
  • Конторська вул.;
  • Котляревського вул.;
  • Краматорська вул.;
  • Краматорський пров.;
  • Кругова вул.;
  • Кубраківський пров.;
  • Лихонінська наб.;
  • Лютівська вул.;
  • Миколи Бажана вул.;
  • Монгольський пров.;
  • Москалівська вул.;
  • Новодесятисаженна вул.;
  • Орача пров.;
  • Основянська вул.;
  • Парніковий пров.;
  • Приходьківський пров.;
  • Реєстраторська вул.;
  • Світланівська вул.;
  • Світло Шахтаря в-зд.;
  • Світло Шахтаря вул.;
  • Свободна вул.;
  • Селянська вул.;
  • Селянський в-зд.;
  • Селянський пров.;
  • Сірохінська вул.;
  • Службова вул.;
  • Степова вул.;
  • Степовий пров.;
  • Сухарівська вул.;
  • Сухарівський пров.;
  • Сущенська вул.;
  • Текстильна вул.;
  • Тетерівська вул.;
  • Цигаревський пров.;
  • Чистоводівська вул.;
  • Чумаківський пров.;
  • Шаповалівський пров.;
  • Шахтарська вул.

Основ’янський район:

  • Абразумовська вул.;
  • Валер'янівська вул.;
  • Квіткінська вул.;
  • Козацька вул.;
  • Краматорська вул.;
  • Кругова вул.;
  • Миргородська вул.;
  • Москалівська вул.;
  • Новодесятисажна вул.;
  • Основ'янська вул.;
  • Основ'янська Набережна;
  • Тетерівська вул.;
  • Українська вул.;
  • Цигарьовський пров.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через високі температури та для збереження комфорту мешканців Харкова відклали заплановані на 12 липня ремонтні роботи в Індустріальнсму районі та селищі Докучаєвське, що передбачали відключення електроенергії.

Тэги:  відключення світла, харків
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