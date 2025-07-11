11.07.2025 13:26 Рита Парфенова

У Харкові оновлено температурний рекорд на 10 липня

У місті встановили новий максимум температури для 10 липня — попередній рекорд протримався рік.

10 липня в Харкові зафіксовано новий температурний рекорд. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У Центрі розповіли, що максимальна температура повітря в цей день сягнула +37,4 °C. Це найвищий показник для цієї дати за весь період спостережень.

Попередній рекорд максимальної температури для 10 липня становив +35,8 °C і був зафіксований у 2024 році. Таким чином, цьогорічна спека перевищила минулорічний показник майже на два градуси.

Фахівці зазначають, що така аномальна температура може негативно впливати на самопочуття людей, а також ускладнювати роботу енергетичних, комунальних та транспортних служб міста.

Метеорологи рекомендують мешканцям Харкова в спекотні години уникати перебування на відкритому сонці, дотримуватися питного режиму та за можливості обмежити фізичні навантаження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 8 липня 2025 року синоптиками було зафіксовано температурний рекорд за останні 57 років.