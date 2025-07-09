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09.07.2025  13:25   

Температурний рекорд зафіксували у Харкові

8 липня синоптиками було зафіксовано температурний рекорд за останні 57 років.


РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
8 липня було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня - +35,7°С.
 
Попередній максимум температури було зафіксовано у 1968 році і він становив +34,9°С.
 
Також варто зазначити, що підвищений рівень пожежної небезпеки у Харківській області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 9 липня.
 
 
Тэги:  погода, харків
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