09.07.2025 13:00 Віталій Хіневич

У Шевченківському районі Харкова оновлюють водопровідні мережі

Бригади Шевченківського району комплексу «Харківводопостачання» з початку року оновили більше 300 метрів водопроводів з заміною обладнання, установили 36 нових пожежних гідрантів та 26 люків.

Напередодні фінішували комплексні заходи на водопровідній магістралі діаметром 300 мм на проспекті Перемоги, передає РЕДПОСТ.

«Замінили технічно зношену ділянку мережі довжиною понад 100 метрів, відновили оглядові колодязі та закінчуємо благоустрій території. Роботи, традиційно, спланували та провели без відключення харків’ян від послуг. Наступним етапом буде заміна 100-метрової гілки трубопроводу на проспекті Людвіга Свободи. Паралельно продовжуємо ремонтно-профілактичні роботи на трубопроводах холодного водопостачання - оперативно усунули 215 пошкоджень та привели до ладу 230 оглядових колодязів», – зазначив майстер районної служби Олександр Омельчук.

В поточному році в Харкові заплановано замінити близько 11 км мереж. Це важлива задача, адже оновлення технічно зношених ділянок водопроводів покращить якість води для містян, мінімізує аварійні ситуації та втрати води.

Також на «Харківводоаналі» детально відпрацьовано механізм злагоджених дій ремонтних бригад при можливих пошкодженнях об’єктів внаслідок ворожої агресії. Все це у комплексі дозволяє щодня здійснювати безперебійну подачу води харків'янам.

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