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09.07.2025  12:20   

Підвищений рівень пожежної небезпеки у Харківській області

Синоптики прогнозують цього тижня суху, без опадів погоду, подекуди температура сягатиме +37 градусів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Філію "Слобожанський лісовий офіс".
 
Відсоток загорянь в екосистемах через людський фактор залишається дуже високим. Разом з тим, на території Харківської області майже 90% пожеж виникають через російські обстріли та бойові дії. Лише протягом червня тут зафіксовано 24 пожежі на загальній площі 158,04 га, з них 149,56 га — через військові дії.
 
Злагоджені дії працівників філії “Слобожанський лісовий офіс” та вчасно проведені підготовчі роботи дають можливість оперативно діяти й максимально не допускати великих пожеж у регіоні.
 
При найвищому — 5 класі пожежної небезпеки та в період воєнного стану відвідувати ліси на території областей заборонено.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники вживають заходів для захисту міських газонів.
 
Тэги:  харків
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