09.07.2025 12:20

Підвищений рівень пожежної небезпеки у Харківській області

Синоптики прогнозують цього тижня суху, без опадів погоду, подекуди температура сягатиме +37 градусів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Філію "Слобожанський лісовий офіс".

Відсоток загорянь в екосистемах через людський фактор залишається дуже високим. Разом з тим, на території Харківської області майже 90% пожеж виникають через російські обстріли та бойові дії. Лише протягом червня тут зафіксовано 24 пожежі на загальній площі 158,04 га, з них 149,56 га — через військові дії.

Злагоджені дії працівників філії “Слобожанський лісовий офіс” та вчасно проведені підготовчі роботи дають можливість оперативно діяти й максимально не допускати великих пожеж у регіоні.

При найвищому — 5 класі пожежної небезпеки та в період воєнного стану відвідувати ліси на території областей заборонено.

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