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09.07.2025  11:40   

Спека у Харкові: комунальники вживають заходів для захисту міських газонів

Через спеку, що встановилася у Харкові, працівники СКП «Харківзеленбуд» вживають заходів для захисту міських газонів та квітників.


Спека у Харкові: комунальники вживають заходів для захисту міських газонів
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зелені насадження інтенсивно поливатимуть, а частоту косіння газонів тимчасово зменшать.
 
Це дозволить траві ставати вищою, утримувати вологу та створювати природний захист для ґрунту.
 
Харків’ян просять не ходити по газонах у спекотні години, аби дати траві змогу краще відновлюватися.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у двох селищах Харківської області тимчасово призупинять подачу води.
 
Тэги:  жкг, харків
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