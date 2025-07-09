09.07.2025 11:40

Спека у Харкові: комунальники вживають заходів для захисту міських газонів

Через спеку, що встановилася у Харкові, працівники СКП «Харківзеленбуд» вживають заходів для захисту міських газонів та квітників.



Спека у Харкові: комунальники вживають заходів для захисту міських газонів



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зелені насадження інтенсивно поливатимуть, а частоту косіння газонів тимчасово зменшать.

Це дозволить траві ставати вищою, утримувати вологу та створювати природний захист для ґрунту.

Харків’ян просять не ходити по газонах у спекотні години, аби дати траві змогу краще відновлюватися.

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