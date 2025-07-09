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09.07.2025  11:22   Віталій Хіневич

У Харкові чоловіку повідомили про підозру за невиконання обмежувальних заходів через домашнє насильство

Правоохоронці раніше задокументували факт систематичного домашнього насильства порушником щодо матері.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В судовому порядку чоловіка визнано винним. Окрім основного покарання, суд зобов’язав порушника пройти спеціальну програму для кривдників. 
 
Однак, чоловік без поважних причин ухилявся від покладених на нього обовʼязків щодо її проходження.
 
Наразі дізнавачі повідомили 61-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 390-1 (невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові юнаки побили до смерті чоловіка.
 
Тэги:  події, харків
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