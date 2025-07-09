У Харкові чоловіку повідомили про підозру за невиконання обмежувальних заходів через домашнє насильство

Правоохоронці раніше задокументували факт систематичного домашнього насильства порушником щодо матері.
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День сприяє спокійній рутинній роботі та виконанню давно запланованих справ. Проте внутрішня напруга може виливатися у суперечки, тому краще присвятити час собі та улюбленим справам.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
9 липня 1972 року виконано перший ядерний вибух на території України з промисловою метою. Це сталося за два кілометри від селища Хрестище Харківської області.
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