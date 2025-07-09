09.07.2025 10:55

Споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання

Є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Сьогодні, 9 липня, станом на 9:30, воно було на 3,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.

Причина – спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. А також – висока хмарність у частині областей, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій.

«З 16:00 до 22:00 сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною електротехнікою та не вмикайте кілька електроприладів одночасно», - зазначили енергетики.

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