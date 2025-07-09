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09.07.2025  10:55   

Споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зростання

Є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії з 16:00 до 22:00.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Сьогодні, 9 липня, станом на 9:30, воно було на 3,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. 
 
Причина – спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. А також – висока хмарність у частині областей, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій.
 
«З 16:00 до 22:00 сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною електротехнікою та не вмикайте кілька електроприладів одночасно», - зазначили енергетики.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у двох селищах Харківської області тимчасово призупинять подачу води.
 
Тэги:  жкг, харків
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