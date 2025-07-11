Ігор Терехов у Римі: Прифронтовому Харкову необхідна особлива економічна політика

11 липня міський голова Харкова Ігор Терехов виступив на панельній дискусії «Місцевий та регіональний вимір: Шлях до сучасних, безпечних та сталих міст» у межах четвертої Конференції з питань відновлення України в Римі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Учасники обговорювали роль місцевої влади та міжнародних партнерів у повоєнному відновленні українських громад.

Під час виступу Ігор Терехов зазначив, що Харків регулярно зазнає обстрілів і має значний обсяг руйнувань. За його словами, з початку повномасштабної війни в місті постраждали понад 12 тисяч будівель, із яких майже 9 тисяч — житлові. Окремо він згадав про ранковий вибух 11 липня поблизу пологового будинку, звідки довелося евакуювати пацієнток і персонал.

«Повномасштабне вторгнення рф перевернуло життя кожного українця. Але я впевнений, що ми вистоїмо і відбудуємо все, що зруйнував російський агресор. Ми вже зробили багато, але потрібно ще більше. Для цього об’єднуємо можливості міського бюджету, підтримку уряду, президента та міжнародних партнерів», - зазначив Ігор Терехов.

Терехов підкреслив, що головним завданням є не лише фізичне відновлення інфраструктури, а й забезпечення умов для життя містян — доступ до якісних послуг, можливість залишатися в місті та будувати перспективи.

«Прифронтовим містам необхідна особлива економічна політика - податкові пільги, стимули для бізнесу, щоб він залишався, щоб міста жили. Такі заходи - це можливість напряму говорити з партнерами. Тільки за останні два дні нам вдалося залучити 25 млн євро в економіку Харкова», - додав міський голова.

Він подякував міжнародним партнерам за підтримку та зазначив, що Харків має чітке бачення свого майбутнього — безпечного та сучасного міста, яке потребує допомоги для реалізації цих планів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram